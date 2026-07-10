Прокуратура ЯНАО пресекла нарушение при трудоустройстве экс-чиновника

Прокуратура Пуровского района привлекла к ответственности директора ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Гармония» за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве экс-сотрудника администрации.
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