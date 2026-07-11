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Донецкая группа новостей

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В Ростовской области задержали жителя Краснодара, занимавшегося незаконной перевозкой топлива для перепродажи по завышенным ценам в ЛНР и ДНР

В Ростовской области задержали жителя Краснодара, занимавшегося незаконной перевозкой топлива для перепродажи по завышенным ценам в ЛНР и ДНР В МВД сообщили, что мужчина перевозил через территорию Ростовской области 1,6 тонны бензина в своем грузовом фургоне Ford Transit, не оборудованном под перевозку опасных грузов.

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