В Ростовской области задержали жителя Краснодара, занимавшегося незаконной перевозкой топлива для перепродажи по завышенным ценам в ЛНР и ДНР В МВД сообщили, что мужчина перевозил через территорию Ростовской области 1,6 тонны бензина в своем грузовом фургоне Ford Transit, не оборудованном под перевозку опасных грузов.