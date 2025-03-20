18 марта над городом Сумы был замечен летящий на малой высоте многофункциональный истребитель четвёртого поколенияи F-16, переданный Западом ВСУ.
Минус F-16: подробности уничтожения
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
САША ЛЕПАЕВ
молодцы это хорошая новость.так держать ребята.
Ответить
18 час.
Алексей Горшков
А у меня родилась мысль - скорее всего дилетантская, но может полезная, некий "маячок" дли профессионалов. Сейчас часто "скакуасский" режим своими БПЛА российские города обстреливает, почему они так далеко летят - объяснение ПВО: "Летят низко - радары их не берут"! А вот если возможна связка: подсвечивающее своим радаром воздушное средство - ПВО, так может и низколетящий БПЛА засечь можно? При этом необязательно использовать дорогущие истребители, радары ведь можно ставить на несравнимо более дешёвые гражданские самолёты, вертолёты, и даже АЭРОСТАТЫ !!!
Ответить
14 час.
Александр _
Все знают, откуда взлетают, куда летают, зачем летают. Только военные не знают? Почему на четвертом году войны есть откуда взлетать?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии