Минус F-16: подробности уничтожения

Алексей Горшков

А у меня родилась мысль - скорее всего дилетантская, но может полезная, некий "маячок" дли профессионалов. Сейчас часто "скакуасский" режим своими БПЛА российские города обстреливает, почему они так далеко летят - объяснение ПВО: "Летят низко - радары их не берут"! А вот если возможна связка: подсвечивающее своим радаром воздушное средство - ПВО, так может и низколетящий БПЛА засечь можно? При этом необязательно использовать дорогущие истребители, радары ведь можно ставить на несравнимо более дешёвые гражданские самолёты, вертолёты, и даже АЭРОСТАТЫ !!!