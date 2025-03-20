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Минус F-16: подробности уничтожения

Минус F-16: подробности уничтожения

18 марта над городом Сумы был замечен летящий на малой высоте многофункциональный истребитель четвёртого поколенияи F-16, переданный Западом ВСУ.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
молодцы это хорошая новость.так держать ребята.
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18 час.
Алексей Горшков
А у меня родилась мысль - скорее всего дилетантская, но может полезная, некий &quot;маячок&quot; дли профессионалов. Сейчас часто &quot;скакуасский&quot; режим своими БПЛА российские города обстреливает, почему они так далеко летят - объяснение ПВО: &quot;Летят низко - радары их не берут&quot;! А вот если возможна связка: подсвечивающее своим радаром воздушное средство - ПВО, так может и низколетящий БПЛА засечь можно? При этом необязательно использовать дорогущие истребители, радары ведь можно ставить на несравнимо более дешёвые гражданские самолёты, вертолёты, и даже АЭРОСТАТЫ !!!
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14 час.
Александр _
Все знают, откуда взлетают, куда летают, зачем летают. Только военные не знают? Почему на четвертом году войны есть откуда взлетать?
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5 час.
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