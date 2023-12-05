Прямо перед победой Москву поджидает другая западня. Русские встретятся с новым противником

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пульнут хохлы и что? Поляки очередной раз утрутся и промолчат. Они реально видят, на что США толкают Украину - полное тотальное уничтожение и следующими быть не хотят, от слов совсем! Им мало тех гробов что сейчас с Украины приходят? Пусть рискнут зайти на территорию России, к ним тут же целая туча "Калибров", "Цирконов", "Искандеров" но уже с ядерными боеголовки прилетит. Они лешатся 2/3 своих нынешних территорий, своё заберут и чехи, и немцы и русские, что когда то дружественной Польше подарили. НАТО за них не за ступица, будет со стороны смотреть. Сами поляки к этому готовы?