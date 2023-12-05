Российская маркировка на ракетах неизвестного происхождения, которые прилетели прямиком в польский Люблин.
Прямо перед победой Москву поджидает другая западня. Русские встретятся с новым противником
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пульнут хохлы и что? Поляки очередной раз утрутся и промолчат. Они реально видят, на что США толкают Украину - полное тотальное уничтожение и следующими быть не хотят, от слов совсем! Им мало тех гробов что сейчас с Украины приходят? Пусть рискнут зайти на территорию России, к ним тут же целая туча "Калибров", "Цирконов", "Искандеров" но уже с ядерными боеголовки прилетит. Они лешатся 2/3 своих нынешних территорий, своё заберут и чехи, и немцы и русские, что когда то дружественной Польше подарили. НАТО за них не за ступица, будет со стороны смотреть. Сами поляки к этому готовы?
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6 час.
Vladimir Soukhatchev
Наталия, я четко вижу вас как твердого принципиально реалиста, без малейшего намека на сопли-слезы-слюни! Это большая редкость, которая в вашем случае еще и приправлена острой дозой аналитических способностей! Вы Меч Карающий всех Маниловых и прочих "слюнявых диванных воинов"! Браво!
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6 час.
Диана Мальгинова
Перечитай и исправь ошибки. Всё таки русский язык надо знать. Пишут как слышится, это не всегда верно.
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1 час.
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