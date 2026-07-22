А шо с лицом, немчики? Куда уезжают ваши немецкие авто?

Уже за 700 долларов за тысячу кубометров. Газ. В Европе. И, похоже, не собирается останавливаться. Поэтому и не мудрено, что из уст Мерца уже несколько дней звучит немыслимая ранее речь: надо садиться и разговаривать с Россией.