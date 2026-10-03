Курянин погасил 66 тысяч рублей долгов, чтобы не лишиться машины

53-летний курянин годами игнорировал штрафы ГАИ, но всё изменилось после ареста его автомобиля. Всего накопилось 55 исполнительных производств на 66 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР «Голливудские игл...
- ВИ Лекарства от ожир...
- ВЕ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым