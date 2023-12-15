Toyota Land Cruiser 70 обошел сам себя в заезде по прямой. Новый четырехцилиндровый мотор c «автоматом» оказался бодрее старого V8 с «механикой»

Очень интересную гонку провели в Австралии. Там сравнили две версии Toyota Land Cruiser 70: совершенно новую с четырехцилиндровым дизельным мотором объемом 2,8 л, представленную в 2023 году, и старую, с дизельным мотором V8 объемом 4,5 л.