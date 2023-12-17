Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Премьер Израиля Нетаньяху пообещал не заменять «ХАМАСтан на ФАТХостан»

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал не заменять «ХАМАСтан на ФАТХостан»

Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о гордости за провал создания единой Палестины Палестинская администрация не будет допущена к управлению Газой, союзникам не следует питать иллюзии в этом вопросе, пообещал Нетаньяху.

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