Премьер Израиля Нетаньяху пообещал не заменять «ХАМАСтан на ФАТХостан»

Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о гордости за провал создания единой Палестины Палестинская администрация не будет допущена к управлению Газой, союзникам не следует питать иллюзии в этом вопросе, пообещал Нетаньяху.
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