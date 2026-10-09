Yevkurov: The Russian Armed Forces have moved away from peacetime representations in the training of fighters

The Armed Forces of the Russian Federation, as they gained combat experience during a special military operation (SMO) in Ukraine, abandoned outdated requirements that prevented commanders from training personnel.
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