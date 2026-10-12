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The Eurasia Daily news agency

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Russian diesel did not reach the USA: tanker from Russia brought the "old" cargo

Russian diesel did not reach the USA: tanker from Russia brought the "old" cargo

Donald Trump announced Vladimir Putin's agreement to start supplying diesel fuel to the American and world markets, and immediately after that, the news broke that the first tanker was already approaching the United States.

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