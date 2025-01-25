«Подрывает доверие в глазах Москвы»: в США заявили, что угрозы Трампа в адрес России могут помешать переговорам

Алексей Горшков

Я, в общем, согласен со статьёй! Если "выжать воду" из неё - получается наша пословица: "Нас э-э ... ТОГО, а мы крепчаем"! Я даже больше того скажу: наши недруги для нашего "крепчания", по-моему, даже БОЛЬШЕ делают, чем наши же "верхи": какие-то неадекватные санкции вводят, ЗАСТАВИВШИЕ НАС РАБОТАТЬ, счета россиян за границей заморозили - наши "богатенькие буратинки" ВЫНУЖДЕНЫ свои деньги во ВНУТРИРОССИЙСКИЙ оборот пускать, вскрылась (правда не вся) "пятая колонна" - что про нашу страну и даже её население несут ранее пользовавшиеся уважением разновсяческие "убежанты" - ВООБЩЕ УШИ ВЯНУТ, и т.д., и т.п.! А МЫ ?! С одной стороны СВО ведём, с возродившимся нацизмом боремся, а с другой стороны русофобка Хаматова - даже не иноагент, Собчак - вообще непотопляема, и т.д.! "Рулят" разновсяческие Кравцовы, Любимовы и т.п., в РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ "чистим" МО (даже Гитлер после заговора его генералов в 1944 году позавидовал Сталину - в том, что тот своё военное ведомство успел ещё до войны очистить)... Зато в это же время САЖАЕМ В ТЮРЬМУ Стрелкова, Квачкова, Платошкина... В СВО МЫ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ?!