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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» не станет ждать Лонни Уокера, главным претендентом на игрока остается «Партизан»

Американский защитник Лонни Уокер провел второй сезон в Европе. На его счету выступления за « Жальгирис » и « Маккаби Тель-Авив ».

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