Саммит НАТО, на котором Эрдоган загнал себя в ловушку

Сергей Федотов

Да обычное дело. Житейское, привычное. Подобные писаки чуть выжидают, принюхиваются, а потом...... и пригожинский мятеж нам на пользу. И зерновая сделка на благо, и Эрдоган нам друг и сделал многоходовочку. Как флюгеры, только уши подставляй.