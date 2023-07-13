Неспешный разговор

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Саммит НАТО, на котором Эрдоган загнал себя в ловушку

Саммит НАТО, на котором Эрдоган загнал себя в ловушку

РЕАЛИСТ Вот и закончился так разрекламированный в СМИ саммит НАТО в Вильнюсе и теперь можно подвести итоги.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
интересная  интерпретация  событий
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17 час.
Сергей Федотов
Да обычное дело. Житейское, привычное.  Подобные писаки чуть выжидают, принюхиваются, а потом...... и пригожинский мятеж нам на пользу. И зерновая сделка на благо, и Эрдоган нам друг и сделал многоходовочку. Как флюгеры, только уши подставляй.
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11 час.

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