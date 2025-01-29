В ГАИ опровергли массовое аннулирование регистрации автомобилей

В ведомстве заявили, что аннулирование электронного паспорта авто не может прекратить его регистрацию Госавтоинспекция МВД России опровергла информацию о массовом аннулировании регистрации автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту.
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