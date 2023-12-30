МИД РФ: Дискуссии о военной базе России в Армении неуместны и вредны

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Михаил Галузин выступил с заявлением о том, что любые дискуссии по поводу присутствия военной базы России на территории Армении являются неуместными и вредными.
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