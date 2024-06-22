От подписчика ✍️ Владельцев домашних животных предупредили об опасности: "Будьте осторожны!!! По улицам города ходит бездомная немецкая овчарка.
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От подписчика ✍️ Владельцев домашних животных предупредили об опасности: "Будьте осторожны!!! По улицам города ходит бездомная немецкая овчарка.