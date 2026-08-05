Глава Revolut может получить крупнейший в Европе бонус акциями компании

Генеральный директор и сооснователь Revolut Николай Сторонский ведет переговоры с инвесторами о новой долгосрочной программе вознаграждения, которая позволит ему увеличить долю в компании, если ее рыночная стоимость достигнет около $500 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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