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Глава Revolut может получить крупнейший в Европе бонус акциями компании

Генеральный директор и сооснователь Revolut Николай Сторонский ведет переговоры с инвесторами о новой долгосрочной программе вознаграждения, которая позволит ему увеличить долю в компании, если ее рыночная стоимость достигнет около $500 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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