Мантуров усомнился в возможности возврата «хлопнувших дверью» автоконцернов

Вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров выразил сомнения в том, что решившиеся завершить свою деятельность на территории державы двумя годами ранее зарубежные автомобильные производства сумеют возвратиться в государство.
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