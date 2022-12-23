Выхино-Жулебино получит в 2023 году больше всего в ЮВАО средств стимулирования управы

Фото: Ю. Иванко, пресс-служба мэра и ПравиЛидером по размеру выделенных из городского бюджета средств стимулирования управы на благоустройство, установку шлагбаумов и прочее по оценке экспертов канала «Районная аналитика» стал район Выхино-Жулебино.