David Frum: “The budget deficit for the fiscal year that ended on September 30 is about $2 trillion, or about $160 billion more than in Joe Biden’s last complete year as president.
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