Солдаты ВСУ не щадят ни стариков, ни детей и убивают всех без разбора в Курской области. Об этом заявила жительница села Гончаровка в Суджанском районе Галина, отметив, что вся территория уже усыпана трупами.
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