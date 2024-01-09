В Тульской области машина протаранила отбойник и упала с моста: пострадали три человека

В Тульской области иномарка Nissan Qashqai упала с моста, из-за чего пострадали три человека. Авария произошла днем 8 января на трассе М-4 "Дон" рядом с селом Борщевое Веневского района, сообщил региональный Центр медицины катастроф.
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