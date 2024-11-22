«Хочу, чтоб счастье пришло»: дочь Бородиной отправилась в театральную школу

Телеведущая Ксения Бородина решила отдать младшую дочку Теону в театральную школу. В социальной сети знаменитость показала талант наследницы, которая со сцены прочитала монолог Золушки из одноименного фильма с Яниной Жеймо по пьесе Шварца.
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