«Хочу, чтоб счастье пришло»: дочь Бородиной отправилась в театральную школу

Телеведущая Ксения Бородина решила отдать младшую дочку Теону в театральную школу. В социальной сети знаменитость показала талант наследницы, которая со сцены прочитала монолог Золушки из одноименного фильма с Яниной Жеймо по пьесе Шварца.