Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения СМИ о том, что министры требовали немедленно ударить по Ирану

Правительство Израиля опровергает сообщения средств массовой информации о том, что на субботнем заседании кабинета министров страны министры без портфеля Бени Ганц и Гади Айзенко требовали немедленного нанесения удара по Ирану.
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