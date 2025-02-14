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Русская весна

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Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире

Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал президента США Дональда Трампа «лучшим переговорщиком в мире» после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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