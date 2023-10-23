Галкин* кается и просится назад в Россию: «Думаю, зачем я это сказал?»

Максим Галкин* на днях сбежал из Израиля, предположительно, оставив там жену и детей. Все ради концертной деятельности! Сейчас знаменитость находится на Кипре, где уже прошел концерт Максима с его очередными рассуждениями о политической ситуации и его нынешнем положении.
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