Галкин* кается и просится назад в Россию: «Думаю, зачем я это сказал?»

Максим Галкин* на днях сбежал из Израиля, предположительно, оставив там жену и детей. Все ради концертной деятельности! Сейчас знаменитость находится на Кипре, где уже прошел концерт Максима с его очередными рассуждениями о политической ситуации и его нынешнем положении.