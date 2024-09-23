Фаберже, львы и фонтаны: как прошел Международный цирковой фестиваль «Без границ – 2024»

Двести артистов из семнадцати стран, три «золота», три «серебра» и четыре «бронзы» Передать свои впечатления от третьего фестиваля «Без границ» непросто, потому что в этом году они соединились с ощущениями от Петербурга, в котором лето задержалось практически на месяц, от его парков, рек, каналов и фонтанов, от непривычно теплого ветра с Невы и сверкающих на солнце золотых шпилей.