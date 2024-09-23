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Газета «Культура»

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Фаберже, львы и фонтаны: как прошел Международный цирковой фестиваль «Без границ – 2024»

Фаберже, львы и фонтаны: как прошел Международный цирковой фестиваль «Без границ – 2024»

Двести артистов из семнадцати стран, три «золота», три «серебра» и четыре «бронзы» Передать свои впечатления от третьего фестиваля «Без границ» непросто, потому что в этом году они соединились с ощущениями от Петербурга, в котором лето задержалось практически на месяц, от его парков, рек, каналов и фонтанов, от непривычно теплого ветра с Невы и сверкающих на солнце золотых шпилей.

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