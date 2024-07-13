В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от псевдотуберкулеза

Возбудитель заболевания находится в сырых овощах, больше всего его содержится в корнеплодах Специалисты петербургского Роспотребнадзора рассказали об опасном инфекционном заболевании, возбудитель которого встречается практически в любом холодильнике.
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