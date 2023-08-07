Спички - не игрушка

85 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    С этой украинской сатанинской "либеральной демократией "пора заканчивать, и, " ЕСЛИ НЕ МЫ, ТАК КТО!"ЖИВОЙ ТОВАР В КИЕ...
  • Леонид Руси
    Нужно было написать « Международный уголовный суд (МУС) в Гааге... суд пидоров и сатанистов...ЖИВОЙ ТОВАР В КИЕ...
  • Леонид Руси
    Они все помешались на этих зелёных бумажках. Отдают свои жизни и свои матки ради баксов... а могли бы жить свободно и...ЖИВОЙ ТОВАР В КИЕ...

Глобальная шахматная доска на 7 августа 2023 года

Пришла пора подводить промежуточные итоги.Саудовский саммит предсказуемо закончился пшиком. Если кто-то думал, что там был возможен какой-то другой результат, то он тупой рагуль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕП
Екатерина Попова
а когда Россия прекратит поставки газа в Европу?
Ответить
14 час.
Вик Норд
Когда Поповых кормить не нужно будет...
Ответить
11 час.
Homo Sapiens
«Дайте грошей и саломётов!» саломёты -- опечатка или юмор? Мож, салоеды и правда хотят воевать саломётами?
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх