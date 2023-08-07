Пришла пора подводить промежуточные итоги.Саудовский саммит предсказуемо закончился пшиком. Если кто-то думал, что там был возможен какой-то другой результат, то он тупой рагуль.
Глобальная шахматная доска на 7 августа 2023 года
Комментарии
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ЕП
Екатерина Попова
а когда Россия прекратит поставки газа в Европу?
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14 час.
Вик Норд
Когда Поповых кормить не нужно будет...
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11 час.
Homo Sapiens
«Дайте грошей и саломётов!» саломёты -- опечатка или юмор? Мож, салоеды и правда хотят воевать саломётами?
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9 час.
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