УВД по СВАО распахнуло свои двери для участников Всероссийской акции «Студенческий десант»

В рамках акции для учащихся выпускных классов образовательных учреждений и колледжей СВАО г. Москвы полицейские УВД по СВАО организовали интерактивную экскурсию: сотрудники ЦКС, ЭКЦ, ОРЛС и оперативных служб встретили ребят в своих подразделениях и показали тонкости своей работы.
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