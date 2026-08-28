В Туле пожар повредил три квартиры, пострадавших нет

Пожар охватил 42 кв. м и повредил 3 квартиры на 5, 6 и 7 этажах, эвакуированы 15 жильцов, включая 3 детей.
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