В Омской области оперативники задержали местного жителя, при котором находилось около 2000 разовых доз наркосинтетики

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали оптового курьера с поличным на выходе из лесного массива в пригороде областного центра.
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