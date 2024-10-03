НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

У Калужского губернатора появится новый заместитель

У Калужского губернатора появится новый заместитель

В Калужской области будет назначен новый заместитель губернатора. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе Артёмом ЖогойВ Калужской области будет назначен новый заместитель губернатора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх