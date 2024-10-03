У Калужского губернатора появится новый заместитель

В Калужской области будет назначен новый заместитель губернатора. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе Артёмом ЖогойВ Калужской области будет назначен новый заместитель губернатора.
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