Морозов о легионерах в КХЛ: «Мы не закрываемся ни для одной страны, хоккей вне политики. Игроки транслируют реальную картину жизни в России всему хоккейному миру»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига открыта для легионеров из всех стран. – Впервые с 2022 года в КХЛ приехали шведский [Лукас Вайсбах в СКА] и чешский [ Мартин Фрк в «Шанхай»] хоккеисты, насколько важно для лиги привлекать не только качественных североамериканских игроков, но и хоккеистов из Европы? – Это хороший шаг.