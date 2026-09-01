Морозов о легионерах в КХЛ: «Мы не закрываемся ни для одной страны, хоккей вне политики. Игроки транслируют реальную картину жизни в России всему хоккейному миру»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига открыта для легионеров из всех стран. – Впервые с 2022 года в КХЛ приехали шведский [Лукас Вайсбах в СКА] и чешский [ Мартин Фрк в «Шанхай»] хоккеисты, насколько важно для лиги привлекать не только качественных североамериканских игроков, но и хоккеистов из Европы? – Это хороший шаг.
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