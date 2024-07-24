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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрок ПАОК Кульеракис рукой выбил мяч у своего вратаря в матче ЛЧ – «Борац» забил с пенальти. Константинос сделал дубль в 1-м тайме

Игрок ПАОК Кульеракис рукой выбил мяч у своего вратаря в матче ЛЧ – «Борац» забил с пенальти. Константинос сделал дубль в 1-м тайме

В первой игре 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов греческий клуб принимал боснийский «Борац». На 21-й минуте матча защитник ПАОК Константинос Кульеракис по инерции столкнулся в штрафной площади с вратарем своей команды Домиником Котарски и выбил мяч рукой.

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