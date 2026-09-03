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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарпищев о вылете Рублева с US Open: «Сейчас одной настырностью не возьмешь – класс игры в мужском теннисе очень подравнялся»

Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублева от Даниэля Мериды во втором круге US Open – 7:6(3), 2:6, 4:6, 4:6.

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