Ещё более 90 новосибирцев получат квартиры в долгострое на улице Добролюбова

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что многоэтажный жилой дом начал строиться в 2007 году Новосибирским государственным аграрным университетом с привлечением ООО «НСК-Инвест».
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