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Царьград

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На озере Синара браконьер выловил рыбы на 23 тысячи рублей

На озере Синара браконьер выловил рыбы на 23 тысячи рублей

Сотрудники ОМВД в Снежинске пресекли незаконный вылов рыбы на озере Синара. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, нарушение зафиксировали в период нереста.

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