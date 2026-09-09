На озере Синара браконьер выловил рыбы на 23 тысячи рублей

Сотрудники ОМВД в Снежинске пресекли незаконный вылов рыбы на озере Синара. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, нарушение зафиксировали в период нереста.
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