Перемена мест: какие отрасли успешно прошли цифровую трансформацию

Цифровая трансформация (ЦТ) является важным элементом развития российских компаний. Выделяемые на это бюджеты растут, несмотря на ограниченный доступ к иностранным технологиям, санкционное давление и изменение условий спроса и предложения на рынке.
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