Собянин: Парковка на улицах Москвы с 30 декабря по 8 января будет бесплатной

В новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК будет бесплатным В ночь с 31 декабря на 1 января с 6:00 проезд в метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и наземном городском транспорте Москвы будет бесплатным.
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