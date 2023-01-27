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"Это уже сверх меры". В ЛДПР рассказали, как в их дела вмешивается глава района

"Это уже сверх меры". В ЛДПР рассказали, как в их дела вмешивается глава района

"Это уже сверх меры". В ЛДПР рассказали, как в их дела вмешивается глава района Дело было в Завьяловском районе Глава Завьяловского района пытается вмешиваться в дела ЛДПР и продвинуть своего человека на пост координатора местного отделения.

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