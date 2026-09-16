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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о волевой победе над «Салаватом»: «Первый период у «Ак Барса» не получился, но смогли прибавить. Пока целостного матча не получается»

Главный тренер « Ак Барса »  Анвар Гатиятулин  прокомментировал волевую победу над « Салаватом Юлаевым » (4:3 ОТ) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

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