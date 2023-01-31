Запад не интересуют военные преступления Киева Ракетный удар по районной больнице в населенном пункте Новоайдар, унесший жизни 14 человек, можно и нужно характеризовать как спланированную акцию, направленную исключительно против мирного населения.
Запад не интересуют военные преступления Киева Ракетный удар по районной больнице в населенном пункте Новоайдар, унесший жизни 14 человек, можно и нужно характеризовать как спланированную акцию, направленную исключительно против мирного населения.
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