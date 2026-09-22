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Красный Север

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Артюхов и Титовский осмотрели Обдорский острог и ключевые стройки Салехарда

Артюхов и Титовский осмотрели Обдорский острог и ключевые стройки Салехарда

В Обдорском остроге скоро появятся судно полярных мореходов — коч, символ Салехарда — фигура лисы, а также несколько видов качелей, скамейки и новая ограда.

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