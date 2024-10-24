Поздравляю ВЕСЫ с наступлением периода вашего РОЖДЕНИЯ!Весы – это уравновешивание личного интереса с общим благом, это необходимость согласования своего предназначения с общими интересами, не противопоставляя, а взаимодополняя личное и общее.
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