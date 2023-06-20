«Дзюдо не теннис»: Сатановский раскрыл конфуз российской элиты в отношении Путина

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» пояснил конфуз российской элиты относительно Владимира Путина.
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