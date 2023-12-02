В Кузбассе водителей и пешеходов предупредили о дополнительной опасности на дорогах

В регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.ГИБДД Кузбасса в связи с приближением неблагоприятных погодных условий предупреждает водителей и пешеходов о возникновении дополнительной опасности на дорогах.
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