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Царьград

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В Кузбассе водителей и пешеходов предупредили о дополнительной опасности на дорогах

В Кузбассе водителей и пешеходов предупредили о дополнительной опасности на дорогах

В регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.ГИБДД Кузбасса в связи с приближением неблагоприятных погодных условий предупреждает водителей и пешеходов о возникновении дополнительной опасности на дорогах.

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