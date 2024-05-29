Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Действительно.«Медведев поработ...
  • САША ЛЕПАЕВ
    это стоят извращенцы. если так пойдет и дальше не нужно будет ходить девчатам в школу.  если так пропищала нужно брат...Ученица из Вороне...
  • Терехов Олег
    А где сбитые нашими усилиями пиндосовские беспилотники?!Фримены захватили...

Путин затроллил Зеленского Януковичем

Путин затроллил Зеленского Януковичем

Политнавигатор Приземление самолета бывшего президента Украины Виктора Януковича в Минске в день, когда там шли переговоры президентов России и Белоруссии, является социальной провокацией и издевательством (троллингом) над бывшим президентом Украины Владимиром Зеленским, узурпировавшим этот пост.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх