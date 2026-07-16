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Регионы России

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СК России возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства инженера Запорожской АЭС

СК России возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства инженера Запорожской АЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с гибелью главного инженера Запорожской атомной электростанции (АЭС) Александра Яковлева и его водителя в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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