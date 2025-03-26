Сервисы назвали самых востребованных специалистов без опыта в логистике и перевозках

Наиболее востребованными сотрудниками без опыта работы в сфере складской логистики, доставки и грузоперевозок оказались сортировщики, комплектовщики и сборщики заказов, операторы складов и кладовщики, а также водители погрузчиков, рассказали «Известиям» в рекрутинговых сервисах.