Сервисы назвали самых востребованных специалистов без опыта в логистике и перевозках

Наиболее востребованными сотрудниками без опыта работы в сфере складской логистики, доставки и грузоперевозок оказались сортировщики, комплектовщики и сборщики заказов, операторы складов и кладовщики, а также водители погрузчиков, рассказали «Известиям» в рекрутинговых сервисах.
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